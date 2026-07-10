CHERS PARENTS Théâtre 100 Noms Nantes
samedi 26 décembre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-26 20:15 – 22:15
Gratuit : non 15 € à 33 € Tout public
Une comédie satirique et grinçante de Emmanuel Patron & Armelle PatronAprès cinq années de succès retentissant à Paris et en tournée, la comédie confirme son statut d’incontournable et s’installe à Nantes dès le 10 septembre 2026 pour 70 représentations jusqu’au 30 janvier 2027. Lorsque Jeanne et Vincent demandent à leurs enfants de les rejoindre d’urgence pour leur faire une importante annonce, Pierre, Jules et Louise accourent sur le champ, inquiets et craignant le pire. La nouvelle que leur annoncent leurs parents va faire voler en éclats la belle unité familiale.
Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/721088-chers-parents
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