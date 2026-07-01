Chevaleresses | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Chevaleresses | Théâtre Mardi 9 mars 2027, 20h45 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 14 € à 29 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T20:45:00+01:00 – 2027-03-09T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-09T20:45:00+01:00 – 2027-03-09T22:00:00+01:00

ur scène, seule face au public dans une scénographie épurée où un tulle noir filtre des silhouettes, la comédienne donne voix à la petite fille qu’elle a été, à celle qu’elle est devenue et qui exige aujourd’hui justice. Soutenue par un chœur d’une dizaine de femmes cachées derrière ce voile, elle passe du murmure à la clameur, incarnant avec brio dans tous les personnages. Leur chant en breton, hommage à ses racines, tisse une dimension poétique et solidaire, comme une vague sonore qui porte sa parole.

Un spectacle nécessaire et poignant, dont le titre, Chevaleresses, pourrait être le nom donné à toutes ces femmes qui luttent contre le silence, pour briser le tabou et célébrer la résilience.

> Texte lauréat de l’Aide à la création des textes dramatiques ARTCENA (Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre).

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Voici une chevaleresse des temps modernes, une survivante de l’indicible qui se dresse pour affronter son histoire et en faire une parole partagée.

CyrielleVoguet