Chevauchée Sophronique en Terre Henson

34 Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-07-19 2026-08-16

Tourtereaux ou Solo en quête de ralentissement ? Tentez une chevauchée magique dans le domaine du Marquenterre, écrin de nature, de couleurs, d’immensité et de splendeurs. Reliez-vous à vous-même et au vivant à travers la présence à votre compagnon de sortie, à vos sensations et perceptions. Guidés par la voix de la Sophrologue, ressentez l’aventure Henson en pleine conscience. Un moment de contemplation hors du temps et une bonne dose de bien-être.

Réservé aux adultes et ados à partir de 15 ans Chiens non acceptés

34 Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 62 65 tourisme@baiedesomme-ponthieumarquenterre.fr

English :

Lovebirds or solos looking for a break? Try a magical ride in the Domaine du Marquenterre, a showcase of nature, color, immensity and splendor. Connect with yourself and the living world by being present to your companion, your sensations and perceptions. Guided by the Sophrologist’s voice, experience the Henson adventure in full awareness. A moment of timeless contemplation and a healthy dose of well-being.

Reserved for adults and teenagers aged 15 and over Dogs not accepted

L’événement Chevauchée Sophronique en Terre Henson Saint-Quentin-en-Tourmont a été mis à jour le 2022-12-12 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre