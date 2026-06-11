Chevaux et Passions du Sud Casteljaloux
jeudi 6 août 2026 · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Chevaux et Passions du Sud
Arènes Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Spectacle équestre
Chevaux et Passions de Sud à Casteljaloux
Un spectacle haut en couleur où l’Art Équestre et la Culture Landaise vous feront vibrer !
SPECTACLE FAMILIAL DANS LE RESPECT DU BÉTAIL
Equitation ibérique, Vaches Landaises, et petit veau pour les enfants vous seront présentés, ainsi que d’autres surprises
Une immersion totale dans notre Sud-Ouest à ne pas manquer !! .
Arènes Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr
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English : Chevaux et Passions du Sud
L’événement Chevaux et Passions du Sud Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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