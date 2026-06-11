Informations pratiques

Casteljaloux

Chevaux et Passions du Sud

Arènes Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Spectacle équestre

Chevaux et Passions de Sud à Casteljaloux

Un spectacle haut en couleur où l’Art Équestre et la Culture Landaise vous feront vibrer !

SPECTACLE FAMILIAL DANS LE RESPECT DU BÉTAIL

Equitation ibérique, Vaches Landaises, et petit veau pour les enfants vous seront présentés, ainsi que d’autres surprises

Une immersion totale dans notre Sud-Ouest à ne pas manquer !! .

Arènes Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr

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English : Chevaux et Passions du Sud

L’événement Chevaux et Passions du Sud Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne