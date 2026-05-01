Chez Alfred, fête ses 4 ans ! Benet
Chez Alfred, fête ses 4 ans ! Benet vendredi 29 mai 2026.
Benet
Chez Alfred, fête ses 4 ans !
Rue des Fuies Benet Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 01:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Chez Alfred, fête ses 4 ans !
Alfred fête ses 4 ans !
A partir de 19h venez vibrez au rythme de 3 concerts/ spectacles
– 19h30 SOS DOUDOU spectacle tout public
– 20h30 KLOCTOPUS one man band tentaculaire
– 22h TINAA hip-hop
Prix libre au chapeau.
Présence d’un food truck Food Trotter .
Rue des Fuies Benet 85490 Vendée Pays de la Loire ventsdicietdailleurs@gmail.com
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English :
Chez Alfred, celebrates its 4th birthday!
L’événement Chez Alfred, fête ses 4 ans ! Benet a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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