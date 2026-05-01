Benet

Chez Alfred, fête ses 4 ans !

Rue des Fuies Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 01:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Chez Alfred, fête ses 4 ans !

Alfred fête ses 4 ans !

A partir de 19h venez vibrez au rythme de 3 concerts/ spectacles

– 19h30 SOS DOUDOU spectacle tout public

– 20h30 KLOCTOPUS one man band tentaculaire

– 22h TINAA hip-hop

Prix libre au chapeau.

Présence d’un food truck Food Trotter .

Rue des Fuies Benet 85490 Vendée Pays de la Loire ventsdicietdailleurs@gmail.com

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English :

Chez Alfred, celebrates its 4th birthday!

L’événement Chez Alfred, fête ses 4 ans ! Benet a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin