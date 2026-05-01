Villette-lès-Arbois

Chez Ninette

Villette-lès-Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-05-28 2026-06-25 2026-07-30 2026-08-27 2026-09-24

Tous les derniers jeudis soirs de chaque mois, le foodtruck Chez Ninette s’installe à Vilette-lès-Arbois et vous propose Burgers généreux , poutines gourmandes, frites croustillantes.

Réservation fortement recommandée.

Concultez la page Facebook pour connaitre les autres points et jours d’ouverture. .

Villette-lès-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté chezninette.foodtruck@gmail.com

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English : Chez Ninette

L’événement Chez Ninette Villette-lès-Arbois a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA