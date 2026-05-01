Chez Ninette Villette-lès-Arbois
Chez Ninette Villette-lès-Arbois jeudi 28 mai 2026.
Villette-lès-Arbois
Chez Ninette
Villette-lès-Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-05-28 2026-06-25 2026-07-30 2026-08-27 2026-09-24
Tous les derniers jeudis soirs de chaque mois, le foodtruck Chez Ninette s’installe à Vilette-lès-Arbois et vous propose Burgers généreux , poutines gourmandes, frites croustillantes.
Réservation fortement recommandée.
Concultez la page Facebook pour connaitre les autres points et jours d’ouverture. .
Villette-lès-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté chezninette.foodtruck@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chez Ninette
L’événement Chez Ninette Villette-lès-Arbois a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Villette-lès-Arbois (Jura)
- Balades (é)merveilleuses Arbois 28 juin 2026