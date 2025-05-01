Chez Raymonde, une comédie théâtrale bretonnante et chantante

À Plouzermec, c’est la révolution, les deux

tauliers du fameux bar « Chez Raymonde » risque de se faire exproprier, et

tout ça pour un parking !

Jasper et Romuald tiennent joyeusement leur rade Chez Raymonde, repère des poètes et révoltés.

Harmonie mise à mal lorsque Loïc Le Guezennec,

Maire très conservateur de Plouzermec, lance le projet d’extension du

parking du centre commercial, et par voie de conséquence, la démolition

du bistrot.

Mais c’est sans compter sur Gigi, michtonneuse

féministe, Cloarec, le pianiste bègue, Grand Gwen l’apprenti comédien

qui vont venir prêter main forte et, entre roublardises et manigances,

tout faire pour aider les deux compères.

On y croisera aussi dans ce rade Mme Le Guezennec

en plein yoga, un vrai truand, son fils et sa poule et tout ça , dans un

petit village d’irréductibles bretons.

Les mercredis et jeudi du 29 avril au 18 juin !

La comédie bretonnante et chantante « feel good » de la rentrée. Re re re prolongation !

Du mercredi 29 avril 2026 au jeudi 18 juin 2026 :

mercredi, jeudi

de 20h50 à 22h20

payant

De 12 et 18 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (85m)

Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (85m)

Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (138.32m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://essaion-theatre.com/theatre/?programmation=prochainement +33142784642 comessaion@gmail.com https://www.facebook.com/events/1257653822318042/1257653828984708/?active_tab=about https://www.facebook.com/events/1257653822318042/1257653828984708/?active_tab=about



