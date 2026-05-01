Chézy

Chézy Lanta

Lieu à définir Chézy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’aventure d’un jour!!!!

Prêts à relever le défi ? Venez vivre une aventure inoubliable ! Formez votre équipe, dépassez-vous et affrontez des épreuves sportives et ludiques inspirées du célèbre jeu d’aventure.

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Lieu à définir Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

One-day adventure!!!!

Ready to take up the challenge? Come and experience an unforgettable adventure! Form your own team, surpass yourself and take on the sporting and fun challenges inspired by the famous adventure game.

L’événement Chézy Lanta Chézy a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région