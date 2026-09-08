Chicandier & Mathou Cann Troyes
mercredi 4 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Chicandier & Mathou Cann
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 29 – 29 – 29 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 21:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Mathou et Chicandier remontent sur scène après deux ans d’absence.
Ils reviennent pour faire le ménage, ou tout salir, à vous de voir.
Jouant leurs propres rôles ainsi que des personnages, ils dressent le tableau de notre époque sans prendre de pincettes.
Tout le monde en prend pour son grade car comme ils disent, la connerie est une pandémie mondiale.
Âmes sensibles, wokistes et pousse-mégots s’abstenir.
Pour tous les autres, redressez vos sièges et attachez vos ceintures, le décollage est imminent.
>> Déconseillé au moins de 16 ans. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Chicandier & Mathou Cann Troyes a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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