Chicas tristes, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Chicas tristes Jeudi 6 août, 21h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T22:30:00+02:00

Séance précédée d’un DJ set spécial Caraïbes

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=JR3CL »}]

Le bel été – Paula et La Maestra, deux adolescentes mexicaines de 16 ans, meilleures amies dans la vie, sont aussi concurrentes au sein de leur équipe de natation. Lorsqu’un événement traumatique t…