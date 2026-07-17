Chicas tristes, L’Atalante, Bayonne
jeudi 6 août 2026 · L'Atalante · Bayonne
Informations pratiques
Chicas tristes Jeudi 6 août, 21h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T22:30:00+02:00
Séance précédée d’un DJ set spécial Caraïbes
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=JR3CL »}]
Le bel été – Paula et La Maestra, deux adolescentes mexicaines de 16 ans, meilleures amies dans la vie, sont aussi concurrentes au sein de leur équipe de natation. Lorsqu’un événement traumatique t…
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Corrida des fêtes, Avenue des fleurs Bayonne 17 juillet 2026
- Fêtes de Bayonne Journées des Associations Bayonne 18 juillet 2026
- Marché Traditionnel Bayonne 18 juillet 2026
- Pelote Basque Fronton du stade Jean Dauger. Bayonne 18 juillet 2026
- Pelote Basque Fronton du stade Jean Dauger. Bayonne 18 juillet 2026