Visite chantée Les chants des ports oubliés Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne jeudi 6 août 2026.

Bayonne

Visite chantée Les chants des ports oubliés

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Visite chantée menée par Madda Luzzi .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite chantée Les chants des ports oubliés

L’événement Visite chantée Les chants des ports oubliés Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne