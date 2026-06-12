Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite chantée Les chants des ports oubliés Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Visite chantée Les chants des ports oubliés Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Visite chantée Les chants des ports oubliés Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne jeudi 6 août 2026.

Lieu : Musée Basque et de l'histoire de Bayonne

Adresse : 37 quai des corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Visite chantée Les chants des ports oubliés

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Visite chantée menée par Madda Luzzi   .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  accueil@musee-basque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite chantée Les chants des ports oubliés

L’événement Visite chantée Les chants des ports oubliés Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne

À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)