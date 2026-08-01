Informations pratiques

Chichée

Chichée en fête !

Au Pâtis Chichée Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fête du 15 Aout 2026 au Pâtis de Chichée

Animations dès 14H / Buvette sur place

– Structures gonflables pour les enfants jusqu’à 3 ans

– Animations pour les enfants de 3 à 12 ans

– Tir au but pour les adolescents et les adultes

– Pêche à la ligne, jeux en bois et de nombreuses autres activités

– Concours de dégustation de vins réservé aux adultes

17H goûter gratuit pour les enfants

19H repas républicain champêtre et concert avec le groupe Nø Sulfit

– Apportez votre repas et venez partager un moment convivial !

– Apéritif offert par la municipalité

– Planchas, tables et bancs à disposition

– Repas ouvert à tous, pas de réservation nécessaire.

21H Retraite aux flambeaux

22H Feu d’artifice

Suivi par une soirée dansante .

Au Pâtis Chichée 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Chichée en fête !

L’événement Chichée en fête ! Chichée a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois