Chichée en fête ! Chichée
samedi 15 août 2026 · Chichée
Informations pratiques
Chichée
Chichée en fête !
Au Pâtis Chichée Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Fête du 15 Aout 2026 au Pâtis de Chichée
Animations dès 14H / Buvette sur place
– Structures gonflables pour les enfants jusqu’à 3 ans
– Animations pour les enfants de 3 à 12 ans
– Tir au but pour les adolescents et les adultes
– Pêche à la ligne, jeux en bois et de nombreuses autres activités
– Concours de dégustation de vins réservé aux adultes
17H goûter gratuit pour les enfants
19H repas républicain champêtre et concert avec le groupe Nø Sulfit
– Apportez votre repas et venez partager un moment convivial !
– Apéritif offert par la municipalité
– Planchas, tables et bancs à disposition
– Repas ouvert à tous, pas de réservation nécessaire.
21H Retraite aux flambeaux
22H Feu d’artifice
Suivi par une soirée dansante .
Au Pâtis Chichée 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Chichée en fête !
L’événement Chichée en fête ! Chichée a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois