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AGENDA · Chichée

Chichée en fête ! Chichée

samedi 15 août 2026 · Chichée

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Au Pâtis
Ville
89800 Chichée
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Chichée

Chichée en fête !

Au Pâtis Chichée Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Fête du 15 Aout 2026 au Pâtis de Chichée

Animations dès 14H / Buvette sur place
– Structures gonflables pour les enfants jusqu’à 3 ans
– Animations pour les enfants de 3 à 12 ans
– Tir au but pour les adolescents et les adultes
– Pêche à la ligne, jeux en bois et de nombreuses autres activités
– Concours de dégustation de vins réservé aux adultes

17H goûter gratuit pour les enfants

19H repas républicain champêtre et concert avec le groupe Nø Sulfit
– Apportez votre repas et venez partager un moment convivial !
– Apéritif offert par la municipalité
– Planchas, tables et bancs à disposition
– Repas ouvert à tous, pas de réservation nécessaire.

21H Retraite aux flambeaux

22H Feu d’artifice

Suivi par une soirée dansante   .

Au Pâtis Chichée 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Chichée en fête !

L’événement Chichée en fête ! Chichée a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois