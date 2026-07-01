Chimères sauvages de nos rues la cité bahut Semur-en-Auxois
dimanche 26 juillet 2026 · la cité bahut · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Chimères sauvages de nos rues
la cité bahut 12 rue du lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Une Journée co-animée plantes & arts plastiques tout public (adultes).
CHIMÈRES SAUVAGES DE NOS RUES
ENTRE BOTANIQUE POÉTIQUE & CYANOTYPE
Avec Pauline Lasson Les Chuchotantes (Botanique / petites histoires)
& Mathilde Pinon Mathipinblu (Arts/cyanotype)
& un accueil par LE BAHUT Semur en auxois
DIM 26.07 Le BAHUT et ses abords rdv au BAHUT (12 rue du lycée Semur en auxois)
De 10h à 16h
On vous donne rendez-vous, à la croisée de la botanique et des arts plastiques, pour regarder autrement le monde végétal, écouter ses histoires et imaginer celles qui restent à inventer.
Une matinée botanique une balade botanique à la rencontre des sauvages et leurs légendes transmises au fil des temps.
Un après-midi poétique et plastique se glisser dans la peau d’un inventeur botaniste.
Les rencontres végétales du matin deviendront matière à création. A travers la technique du cyanotype, nous composerons un herbier chimérique une plante née de l’association d’espèces différentes. Feuilles, fleurs, tiges et graines se transformeront en créatures végétales inédites.
ON VOUS ACCOMPAGNE
Mathilde Pinon Mathipinblu
Artiste médiatrice. Docteure en histoire de l’art spécialisée dans la technique du cyanotype sur papier et tissu, elle anime des ateliers dans des lieux associatifs et sur des évènements colorés nature/environnement (Festival Low tech Académie du climat de Paris, 48h de l’agriculture urbaine,…). Sa pratique mêle transmission artistique, sensibilisation au vivant et émerveillement face aux processus naturels.
Pauline Lasson Les chuchotantes
Formée en herboristerie à l’Ecole lyonnaise des plantes et en production de plantes médicinales (CFPPA Montmorot), elle s’installe dans l’Auxois en Production de plantes médicinales et animation de balades nature (culture et cueillette sauvage pour la production de tisanes à histoires) Avant tout passionnée de botanique, elle passe son temps la loupe collée à l’œil à la rencontre de dame nature. Un plaisir qu’elle partage le temps de balades botaniques et ateliers (formatrice Ecole lyonnaise des plantes, centres sociaux et lieux culturels, milieu scolaire…).
Sur inscription public adulte (+ de 14 ans)
Places limitées inscriptions mathipi@hotmail.com
Paiement à la journée sur place en espèces 55 € plein tarif / 45€ tarif solidaire & locaux (semurois et territoires proches)
Repas partagé apporter de quoi manger et des petits trucs à partager !
Prévoir des chaussures de marche, de quoi noter, et de quoi se couvrir en cas de petites intempéries ! .
la cité bahut 12 rue du lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 24 65 63 mathipi@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chimères sauvages de nos rues
L’événement Chimères sauvages de nos rues Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-14 par OT des Terres d’Auxois
À voir aussi à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or)
- Soirées Découvertes de l’orgue en la Collégiale Place Notre-Dame Semur-en-Auxois 19 juillet 2026
- Visite guidée de Semur-en-Auxois de haut en bas ! Départ Office de tourisme Semur-en-Auxois 21 juillet 2026
- Photographies Savoir Faire Office de tourisme des Terres d’Auxois Semur-en-Auxois 22 juillet 2026
- La Fanfare du Contrevent Semur-en-Auxois 23 juillet 2026
- Kermesse Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois 25 juillet 2026