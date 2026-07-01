Chimères sauvages de nos rues la cité bahut Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Semur-en-Auxois

Chimères sauvages de nos rues

la cité bahut 12 rue du lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Une Journée co-animée plantes & arts plastiques tout public (adultes).

CHIMÈRES SAUVAGES DE NOS RUES

ENTRE BOTANIQUE POÉTIQUE & CYANOTYPE

Avec Pauline Lasson Les Chuchotantes (Botanique / petites histoires)

& Mathilde Pinon Mathipinblu (Arts/cyanotype)

& un accueil par LE BAHUT Semur en auxois

DIM 26.07 Le BAHUT et ses abords rdv au BAHUT (12 rue du lycée Semur en auxois)

De 10h à 16h

On vous donne rendez-vous, à la croisée de la botanique et des arts plastiques, pour regarder autrement le monde végétal, écouter ses histoires et imaginer celles qui restent à inventer.

Une matinée botanique une balade botanique à la rencontre des sauvages et leurs légendes transmises au fil des temps.

Un après-midi poétique et plastique se glisser dans la peau d’un inventeur botaniste.

Les rencontres végétales du matin deviendront matière à création. A travers la technique du cyanotype, nous composerons un herbier chimérique une plante née de l’association d’espèces différentes. Feuilles, fleurs, tiges et graines se transformeront en créatures végétales inédites.

ON VOUS ACCOMPAGNE

Mathilde Pinon Mathipinblu

Artiste médiatrice. Docteure en histoire de l’art spécialisée dans la technique du cyanotype sur papier et tissu, elle anime des ateliers dans des lieux associatifs et sur des évènements colorés nature/environnement (Festival Low tech Académie du climat de Paris, 48h de l’agriculture urbaine,…). Sa pratique mêle transmission artistique, sensibilisation au vivant et émerveillement face aux processus naturels.

Pauline Lasson Les chuchotantes

Formée en herboristerie à l’Ecole lyonnaise des plantes et en production de plantes médicinales (CFPPA Montmorot), elle s’installe dans l’Auxois en Production de plantes médicinales et animation de balades nature (culture et cueillette sauvage pour la production de tisanes à histoires) Avant tout passionnée de botanique, elle passe son temps la loupe collée à l’œil à la rencontre de dame nature. Un plaisir qu’elle partage le temps de balades botaniques et ateliers (formatrice Ecole lyonnaise des plantes, centres sociaux et lieux culturels, milieu scolaire…).

Sur inscription public adulte (+ de 14 ans)

Places limitées inscriptions mathipi@hotmail.com

Paiement à la journée sur place en espèces 55 € plein tarif / 45€ tarif solidaire & locaux (semurois et territoires proches)

Repas partagé apporter de quoi manger et des petits trucs à partager !

Prévoir des chaussures de marche, de quoi noter, et de quoi se couvrir en cas de petites intempéries ! .

la cité bahut 12 rue du lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 24 65 63 mathipi@hotmail.com

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English : Chimères sauvages de nos rues

L’événement Chimères sauvages de nos rues Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-14 par OT des Terres d’Auxois