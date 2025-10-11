Super Münchausen Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Super Münchausen Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois samedi 11 octobre 2025.

Super Münchausen

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois Côte-d'Or

Tarif : 12 EUR

20:00:00

21:30:00

2025-10-11

Théâtre Femmes à Barbe Production

Les Mythomanes les plus fous dans un monde en pleine Guerre Froide !

Vous connaissiez La Taverne Münchausen joutes verbieuses et improvisades du XVIIIᵉ siècle. Pour Super Münchausen, ils troqueront leurs perruques, belles toilettes et titres de noblesse contre des capes, masques et super-pouvoirs !!

À la veille d’une crise mondiale peut-être la guerre nucléaire que l’on craint depuis des années les services secrets mondiaux sont réunis au sein du Conseil de sécurité de l’ONU pour auditionner… Les quatre meilleurs super-héros !

Tout public dès 12 ans .

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

