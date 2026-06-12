Nuit des forêts au parc Joly Parc Joly Semur-en-Auxois
Nuit des forêts au parc Joly Parc Joly Semur-en-Auxois samedi 20 juin 2026.
Semur-en-Auxois
Nuit des forêts au parc Joly
Parc Joly 2, rue de Paris Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 06:00:00
fin : 2026-06-20 10:00:00
Date(s) :
2026-06-20
6h00 Écoute de la nature au lever du jour
Ecoute et identification du chant des oiseaux et sons de la forêt, animée par JM Rémy
7h00 Pause café
Moment convivial en bas du Parc, avec quelque chose à grignoter.
8h00–9h30 Yoga sonore sur la plaine, au bord de l’Armançon
1h de yoga avec Lizzie, suivi de 30 minutes de détente sonore avec Adam.
Réservation uniquement pour le yoga. .
Parc Joly 2, rue de Paris Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté egirardbecq@ville-semur-en-auxois.fr
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English : Nuit des forêts au parc Joly
L’événement Nuit des forêts au parc Joly Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois
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