Visite de la fabrique Bon Vivant et dégustation de biscuits Champ de la perdrix Semur-en-Auxois

Visite de la fabrique Bon Vivant et dégustation de biscuits

Champ de la perdrix Bon Vivant Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Producteurs de biscuits salés et sucrés, BON VIVANT met à l’honneur les producteurs dans sa boutique pour partager sa passion des plaisirs de la table.

Vous découvrirez le temps d’une visite les différentes étapes de la fabrication des biscuits terminerez par une dégustation !

Durée 45 min à 1h

Réservation obligatoire .

Champ de la perdrix Bon Vivant Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la fabrique Bon Vivant et dégustation de biscuits

L’événement Visite de la fabrique Bon Vivant et dégustation de biscuits Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-02-04 par OT des Terres d’Auxois