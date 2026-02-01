Visite de la fabrique Bon Vivant et dégustation de biscuits Champ de la perdrix Semur-en-Auxois
Visite de la fabrique Bon Vivant et dégustation de biscuits Champ de la perdrix Semur-en-Auxois mercredi 11 février 2026.
Visite de la fabrique Bon Vivant et dégustation de biscuits
Champ de la perdrix Bon Vivant Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
Producteurs de biscuits salés et sucrés, BON VIVANT met à l’honneur les producteurs dans sa boutique pour partager sa passion des plaisirs de la table.
Vous découvrirez le temps d’une visite les différentes étapes de la fabrication des biscuits terminerez par une dégustation !
Durée 45 min à 1h
Réservation obligatoire .
Champ de la perdrix Bon Vivant Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la fabrique Bon Vivant et dégustation de biscuits
L’événement Visite de la fabrique Bon Vivant et dégustation de biscuits Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-02-04 par OT des Terres d’Auxois