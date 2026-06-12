On the moon again Semur-en-Auxois dimanche 21 juin 2026.

Semur-en-Auxois

On the moon again

Parking de l’esplanade de la Bague Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Visez la Lune au télescope avec la SAB Semur

Animation gratuite .

Parking de l’esplanade de la Bague Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 31 18 68 semur@sab-astro.fr

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English : On the moon again

L’événement On the moon again Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-05 par OT des Terres d’Auxois