Visite-découverte de Marmelure et Confitade Marmelure et confitade Semur-en-Auxois
Visite-découverte de Marmelure et Confitade Marmelure et confitade Semur-en-Auxois vendredi 22 mai 2026.
Semur-en-Auxois
Visite-découverte de Marmelure et Confitade
Marmelure et confitade 11, rue des Carmes Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-06-26 12:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
Partez à la découverte de l’univers gourmand et sucré des confitures avec Dominique Laforce et son entreprise Marmelure et Confitade !
Places limitées, sur réservation .
Marmelure et confitade 11, rue des Carmes Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite-découverte de Marmelure et Confitade
L’événement Visite-découverte de Marmelure et Confitade Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-16 par OT des Terres d’Auxois
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