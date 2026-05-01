Visite-découverte de Marmelure et Confitade Marmelure et confitade Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Visite-découverte de Marmelure et Confitade

Marmelure et confitade 11, rue des Carmes Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Partez à la découverte de l’univers gourmand et sucré des confitures avec Dominique Laforce et son entreprise Marmelure et Confitade !

Places limitées, sur réservation .

Marmelure et confitade 11, rue des Carmes Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite-découverte de Marmelure et Confitade

L’événement Visite-découverte de Marmelure et Confitade Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-16 par OT des Terres d’Auxois