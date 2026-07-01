Pliages en folie Semur-en-Auxois
jeudi 9 juillet 2026 · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Pliages en folie
5 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06 2026-08-18
Détourner les pages d’un livre sorti des collections de la bibliothèque en créations originales. .
5 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 42 42 bibliotheque.accueil@ville-semur-en-auxois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pliages en folie
L’événement Pliages en folie Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or)
- Visite guidée de Semur-en-Auxois de haut en bas ! Départ Office de tourisme Semur-en-Auxois 7 juillet 2026
- Visite guidée de Semur-en-Auxois avec Dame Sandrine Départ Office de tourisme Semur-en-Auxois 7 juillet 2026
- Visite de l’imprimerie Intaglio Imprimerie Intaglio Semur-en-Auxois 11 juillet 2026
- Les Quatre Saisons Humaines Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois 12 juillet 2026
- Soirée karaoké champ de la perdrix Semur-en-Auxois 18 juillet 2026