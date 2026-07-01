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AGENDA · Semur-en-Auxois

Pliages en folie Semur-en-Auxois

jeudi 9 juillet 2026 · Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
5 Rue Jean-Jacques Collenot
Ville
21140 Semur-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Semur-en-Auxois

Pliages en folie

5 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06 2026-08-18

Détourner les pages d’un livre sorti des collections de la bibliothèque en créations originales.   .

5 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 42 42  bibliotheque.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

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English : Pliages en folie

L’événement Pliages en folie Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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