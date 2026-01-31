Les Quatre Saisons Humaines Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois
Les Quatre Saisons Humaines Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois dimanche 12 juillet 2026.
Semur-en-Auxois
Les Quatre Saisons Humaines
Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Proposé par C.I.R.C. La Roche D’Hys
Les Human Seasons transforment Les Quatre Saisons de Vivaldi en un théâtre musical vivant, au souffle inspiré de la nature et du temps.
À travers sept voix lyriques, un pianoforte et un ensemble de cordes, l’œuvre explore comment le cœur humain fait écho aux cycles du monde naturel — ses éveils, ses passions, ses récoltes et ses silences.
Véritable voyage multi-sensoriel de sons et de lumières, cette production crée un pont entre l’éclat baroque et l’expressivité romantique, dans une mise en scène contemporaine et saisissante. .
Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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English : Les Quatre Saisons Humaines
L’événement Les Quatre Saisons Humaines Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-12 par OT des Terres d’Auxois
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