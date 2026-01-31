Les Quatre Saisons Humaines Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Les Quatre Saisons Humaines

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Proposé par C.I.R.C. La Roche D’Hys

Les Human Seasons transforment Les Quatre Saisons de Vivaldi en un théâtre musical vivant, au souffle inspiré de la nature et du temps.

À travers sept voix lyriques, un pianoforte et un ensemble de cordes, l’œuvre explore comment le cœur humain fait écho aux cycles du monde naturel — ses éveils, ses passions, ses récoltes et ses silences.

Véritable voyage multi-sensoriel de sons et de lumières, cette production crée un pont entre l’éclat baroque et l’expressivité romantique, dans une mise en scène contemporaine et saisissante. .

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Les Quatre Saisons Humaines

L’événement Les Quatre Saisons Humaines Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-12 par OT des Terres d’Auxois