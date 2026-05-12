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Semur Théâtre Amateur Festival Théâtre du rempart Semur-en-Auxois

Semur Théâtre Amateur Festival Théâtre du rempart Semur-en-Auxois vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Théâtre du rempart

Adresse : 11, rue du rempart

Ville : 21140 Semur-en-Auxois

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Semur-en-Auxois

Semur Théâtre Amateur Festival

Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26

Le Semur Théâtre Amateur Festival revient pour sa 6ème édition, et vous invite à deux jours de théâtre vivant, généreux et passionné.
Sur scène, des compagnies venues de toute la région se succèdent pour partager leurs créations, entre textes contemporains, réinterprétations de classiques et formes originales. En plus des spectacles, profitez d’une buvette sur place et de surprises musicales tout au long du week-end pour prolonger les échanges dans une ambiance festive et conviviale.
Un rendez-vous incontournable pour célébrer le théâtre amateur sous toutes ses formes !

Vendredi 26
18h30 Bling Blang | Le T.A.C
21h Les Improbables Match d’impro | Ateliers des Maisons Pop
22h Weather the Storm | Marisa Yeaman

Samedi 27
16h Incendies | Conservatoire d’Avallon
18h30 Le Carnaval des Baronnes | Théâtre du Rabot
21h Supermarket | Théâtre Universitaire de Dijon
22h Arman’song | Arman’song   .

Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96  contact@terres-auxois.fr

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English : Semur Théâtre Amateur Festival

L’événement Semur Théâtre Amateur Festival Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-12 par OT des Terres d’Auxois

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