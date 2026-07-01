Vide-dressing Les jolies nanas Le Bahut Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Semur-en-Auxois

Vide-dressing Les jolies nanas

Le Bahut 12 rue du lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Pourquoi acheter de la fast fashion quand les placards regorgent de vêtements et que des créatrices locales confectionnent des vêtements de qualité ?

Que ce soit pour vous alléger ou pour renouveler votre garde-robe, Les Jolies Nanas vous convie à un grand vide-dressing ! .

Le Bahut 12 rue du lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 70 22 44 contact@lebahut.net

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English : Vide-dressing Les jolies nanas

L’événement Vide-dressing Les jolies nanas Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois