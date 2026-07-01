UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Semur-en-Auxois

Vide-dressing Les jolies nanas Le Bahut Semur-en-Auxois

dimanche 12 juillet 2026 · Le Bahut · Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Bahut
Adresse
12 rue du lycée
Ville
21140 Semur-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Semur-en-Auxois

Vide-dressing Les jolies nanas

Le Bahut 12 rue du lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Pourquoi acheter de la fast fashion quand les placards regorgent de vêtements et que des créatrices locales confectionnent des vêtements de qualité ?

Que ce soit pour vous alléger ou pour renouveler votre garde-robe, Les Jolies Nanas vous convie à un grand vide-dressing !   .

Le Bahut 12 rue du lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 70 22 44  contact@lebahut.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-dressing Les jolies nanas

L’événement Vide-dressing Les jolies nanas Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois

À voir aussi à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or)