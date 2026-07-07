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Exposition de peintures Roland Garnier Office de Tourisme des Terres d’Auxois Semur-en-Auxois

lundi 13 juillet 2026 · Office de Tourisme des Terres d'Auxois · Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Office de Tourisme des Terres d'Auxois
Adresse
2, place Gaveau
Ville
21140 Semur-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Semur-en-Auxois

Exposition de peintures Roland Garnier

Office de Tourisme des Terres d’Auxois 2, place Gaveau Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Exposition de peintures au 1er étage de l’Office de Tourisme.

Roland GARNIER, né dans une région de Côte d’Or l’Auxois, a pour institutrice mademoiselle LEMOINE.
Cette personne était parallèlement diplômée professeur de dessin et de peinture, d’où la grande place que prenait cette matière dans son programme.
A 16 ans, le peintre en herbe bénéficie d’une formation suivie de peinture à l’huile, à la MJC de Semur-en-Auxois et participe à la vie du club des Amis des arts de Montbard.
C’est à l’âge de 20 ans qu’il a des contacts très enrichissants avec des peintres âgés et confirmés Monsieur LEMARCHAND de Semur-en-Auxois, Monsieur BOGUET de Montbard, ainsi que Monsieur MAIRE, célèbre décorateur du Paquebot Normandie dont les oeuvres sont visibles au musée de Tokyo et autres musées à Paris.   .

Office de Tourisme des Terres d’Auxois 2, place Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96  contact@terres-auxois.fr

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English : Exposition de peintures Roland Garnier

L’événement Exposition de peintures Roland Garnier Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois

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