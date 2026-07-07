Exposition de peintures Roland Garnier Office de Tourisme des Terres d’Auxois Semur-en-Auxois
lundi 13 juillet 2026 · Office de Tourisme des Terres d'Auxois · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Exposition de peintures Roland Garnier
Office de Tourisme des Terres d’Auxois 2, place Gaveau Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Exposition de peintures au 1er étage de l’Office de Tourisme.
Roland GARNIER, né dans une région de Côte d’Or l’Auxois, a pour institutrice mademoiselle LEMOINE.
Cette personne était parallèlement diplômée professeur de dessin et de peinture, d’où la grande place que prenait cette matière dans son programme.
A 16 ans, le peintre en herbe bénéficie d’une formation suivie de peinture à l’huile, à la MJC de Semur-en-Auxois et participe à la vie du club des Amis des arts de Montbard.
C’est à l’âge de 20 ans qu’il a des contacts très enrichissants avec des peintres âgés et confirmés Monsieur LEMARCHAND de Semur-en-Auxois, Monsieur BOGUET de Montbard, ainsi que Monsieur MAIRE, célèbre décorateur du Paquebot Normandie dont les oeuvres sont visibles au musée de Tokyo et autres musées à Paris. .
Office de Tourisme des Terres d’Auxois 2, place Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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English : Exposition de peintures Roland Garnier
L’événement Exposition de peintures Roland Garnier Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois
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