Soirée karaoké champ de la perdrix Semur-en-Auxois
Soirée karaoké champ de la perdrix Semur-en-Auxois samedi 18 juillet 2026.
Semur-en-Auxois
Soirée karaoké
champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Avec Sara Wenn.
Des reprises françaises et internationales, des années 80 à aujourd’hui, dans une ambiance conviviale et festive !
Venez chanter, danser et partager un bon moment autour d’un verre ou d’un bon repas ! .
champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 81 72 20 restaurant@bonvivantfrance.com
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English : Soirée karaoké
L’événement Soirée karaoké Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois
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