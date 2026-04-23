Soirée karaoké champ de la perdrix Semur-en-Auxois samedi 18 juillet 2026.

Semur-en-Auxois

Soirée karaoké

champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Avec Sara Wenn.

Des reprises françaises et internationales, des années 80 à aujourd’hui, dans une ambiance conviviale et festive !

Venez chanter, danser et partager un bon moment autour d’un verre ou d’un bon repas ! .

champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 81 72 20 restaurant@bonvivantfrance.com

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English : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-06 par OT des Terres d’Auxois