CHIMICHANGO ET LES DANSEURS PABLO & ÉMILIE TEGLI PAVILLON RÉPUBLIQUE Toulouse

Toulouse

CHIMICHANGO ET LES DANSEURS PABLO & ÉMILIE TEGLI

PAVILLON RÉPUBLIQUE 1 Boulevard de la Marquette Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Prenez place pour ce concert-spectacle organisé dans le cadre du festival Tangopostale !

Après avoir exploré l’univers du tango traditionnel au sein de la Tipica Roulotte Tango pendant de nombreuses années, les musiciens de Chimichango ont développé une identité forte et singulière autour de leur chanteur argentin, Aureliano Marin, connu pour ses mélanges esthétiques, et son aisance à interpréter sa musique tout en jouant de la contrebasse. Le groupe récemment converti en quintette avec l’arrivée du percussionniste Pablo Costadone, le pianiste Julien Blondel, le bandonéoniste Simone Tolomeo et le violoniste Mehdi Al-Tinaoui, vous accompagne dans un voyage passionné et passionnant, et vous fait découvrir son répertoire, mélange de tradition et d’innovation, n’hésitant pas à flirter avec des couleurs plus pop, rock.

Pablo et Émilie Tegli offrent quant à eux un tango libre, mêlant tradition et modernité, empreint de poésie et marqué d’une grande créativité. Tous deux professeurs et danseurs passionnés de tango argentin, ils accompagneront à merveille sur scène les mélodies de Chimichango ! 20 .

PAVILLON RÉPUBLIQUE 1 Boulevard de la Marquette Toulouse 31090 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Take your seats for this concert-show organized as part of the Tangopostale festival!

L’événement CHIMICHANGO ET LES DANSEURS PABLO & ÉMILIE TEGLI Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE