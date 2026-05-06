Le choix du feu. Une histoire des énergies combustibles à l’éqoque contemporaine, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Le choix du feu. Une histoire des énergies combustibles à l’éqoque contemporaine Vendredi 15 mai, 10h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T10:30:00+02:00 – 2026-05-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-15T10:30:00+02:00 – 2026-05-15T11:30:00+02:00

Vendredi 15 mai – 10h30

Par Anaël Marrec

Bois, charbon, pétrole, gaz, électricité, énergie nucléaire et plus récemment méthanisation : l’histoire de l’énergie révèle le choix sans cesse renouvelé des sociétés contemporaines de privilégier les énergies combustibles sur d’autres. Ce rapport des humain.es à la combustion questionne notre rapport au feu, entre risques d’incendies et dangers quotidiens d’explosions. Dans cet atelier, Anaël Marrec, spécialiste de l’histoire des énergies qu’elle étudie à la croisée de l’histoire des sciences et des techniques et de l’histoire environnementale, propose de réfléchir au rapport entre sociétés contemporaines et énergies combustibles à partir de documents illustrant le quotidien des sociétés du carbone.

Anaël Marrec est historienne (Nantes Université), spécialiste des énergies renouvelables à l’époque contemporaine

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Sur inscription

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/atelier-le-choix-du-feu-une-histoire-des-energies-combustibles-a-leqoque-contemporainepar-anael »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

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