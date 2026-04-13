Origanime Studio Ghibli, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
Origanime Studio Ghibli, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse mercredi 6 mai 2026.
Origanime Studio Ghibli Mercredi 6 mai, 11h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T11:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T11:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00
Mercredi 6 mai – 11h
Fabrication d’origamis inspirés de l’univers des Studio Ghibli.
Un atelier proposé dans le cadre d’un voyage au cœur du Japon programmé du 10 avril au 26 juin dans les bibliothèques Côte pavée, Rangueil et Roseraie.
Médiathèque Côte pavée
Durée : 1h – À partir de 8 ans
Sur inscription au 05 67 72 84 50
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 50 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Fabrication d’origamis inspirés de l’univers des Studio Ghibli.
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