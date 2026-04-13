Haïku inspiré de l’univers des Studio Ghibli, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
Haïku inspiré de l’univers des Studio Ghibli, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse mercredi 6 mai 2026.
Haïku inspiré de l’univers des Studio Ghibli Mercredi 6 mai, 14h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:00:00+02:00
Mercredi 6 mai – 14h
Proposé dans le cadre d’un voyage au cœur du Japon programmé du 10 avril au 26 juin dans les bibliothèques Côte pavée, Rangueil et Roseraie.
Médiathèque Côte pavée
À partir de 8 ans – Sur inscription au 05 67 72 84 50
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 50 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
voyage au cœur du Japon
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