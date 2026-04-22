Les bébés bouquinent, Bibliothèque Duranti, Toulouse
Les bébés bouquinent, Bibliothèque Duranti, Toulouse mercredi 6 mai 2026.
Les bébés bouquinent 6 mai – 24 juin, certains mercredis Bibliothèque Duranti Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T10:30:00+02:00 – 2026-05-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:00:00+02:00
Bibliothèque Duranti
- Mercredi 6 mai 10h30
- Mercredi 3 juin 10h30
- Mercredi 24 juin 10h30
Les bébés bouquinent : lectures pour les 0-3 ans
Bibliothèque Duranti 6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 42 52 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/duranti Bibliothèque spécialisée jeunesse ouverte en 2003 sur 390m2. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jean-Jaurès Vélô-Toulouse : station 3 – 62, rue de la Pomme et station 8 – 19, rue Paul Vidal
pour les 0-3 ans
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