VOYAGES ET DÉCOUVERTE AUX CONFINS DU MONDE MÉDIÉVAL

COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-04-21 15:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

2026-04-21 2026-04-28

Echange autour de la notion de voyage et de déplacements à travers les âges. Une pratique qui a bien évolué face aux périls d’antan !

Plongez dans un monde où voyager signifiait affronter des dangers omniprésents sur des routes peu sûres, bien loin de notre vision moderne du déplacement. Les explorateurs médiévaux et modernes ont bravé l’inconnu, repoussant les limites du monde connu. Quels défis ont-ils affrontés ? Quelles étaient leurs motivations ? Comment se déplaçaient-ils ? Découvrez les parallèles fascinants entre leurs voyages et les explorations actuelles.

Bon à savoir

– À partir de 7 ans

– Animation gratuite accessible dans l’église .

COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse 31000 Haute-Garonne

English :

An exchange on the notion of travel and displacement through the ages. A practice that has evolved in the face of the perils of yesteryear!

