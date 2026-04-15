Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Toulouse School of Aviation and Aerospace Engineering (TSAAE) Toulouse

Toulouse School of Aviation and Aerospace Engineering (TSAAE) Toulouse

Toulouse School of Aviation and Aerospace Engineering (TSAAE) Toulouse lundi 20 avril 2026.

Lieu : Toulouse School of Aviation and Aerospace Engineering (TSAAE)

Adresse : 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Toulouse School of Aviation and Aerospace Engineering (TSAAE) Toulouse Lundi 20 avril, 13h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-20T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-20T14:00:00.000+02:00

1
 https://www.enac.fr/en/webconference-perspectives-sustainable-aviation-tsaae-x-mit-vulnerabilities-a-changing-world

Toulouse School of Aviation and Aerospace Engineering (TSAAE) 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31000 Haute-Garonne


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)