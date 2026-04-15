Toulouse School of Aviation and Aerospace Engineering (TSAAE) Toulouse
Toulouse School of Aviation and Aerospace Engineering (TSAAE) Toulouse lundi 20 avril 2026.
Toulouse School of Aviation and Aerospace Engineering (TSAAE) Toulouse Lundi 20 avril, 13h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-20T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-20T14:00:00.000+02:00
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https://www.enac.fr/en/webconference-perspectives-sustainable-aviation-tsaae-x-mit-vulnerabilities-a-changing-world
Toulouse School of Aviation and Aerospace Engineering (TSAAE) 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31000 Haute-Garonne
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