Remise des prix du concours d’illustration – Edition 2026, Cité de l’espace, Toulouse

Remise des prix du concours d’illustration – Edition 2026 Mercredi 15 avril, 19h00 Cité de l’espace Haute-Garonne

Entrée gratuite sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:30:00+02:00

Rejoignez-nous le 15 avril 2026 à la Cité de l’espace de Toulouse pour découvrir les œuvres des participants au concours d’illustration 2026. Plus de 240 créations sur le thème de l’espace, soumises par plus de 160 artistes amateurs, seront exposées. Les catégories incluent l’astronomie, le ciel, l’espace, et les portraits de métiers. Les œuvres seront jugées sur leur qualité technique, leur originalité, et leur lien avec l’univers spatial. Les lauréats du concours recevront des prix parmis lesquels des prix spéciaux attribués par le jury. L’événement est gratuit sur inscription et sera également retransmis en direct pour ceux qui ne peuvent pas être présents à Toulouse. Ne manquez pas cette célébration de l’art et de l’espace !

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/

Assistez à la Remise des prix du concours d’illustration 2026 à la Cité de l’espace de Toulouse le 15 avril ! Plus de 240 œuvres sur l’espace seront exposées, avec des prix à la clé pour les lauréats. Illustration concours

Association Les Amis de L’Envol des Pionniers