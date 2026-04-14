Lectures pour les 0-3 ans, Bibliothèque Ancely, Toulouse

Lectures pour les 0-3 ans 15 avril et 13 mai Bibliothèque Ancely Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00

Inscription au 05 31 22 98 90 ou ancely-bm@mairie-toulouse.fr

Toutes les semaines ou une fois par mois, les bibliothécaires du réseau proposent aux enfants de se poser un moment et de partager de belles lectures, des histoires ou des contes adaptés à tous les âges. Des thématiques peuvent être proposées en fonction de la période de l’année ou de l’actualité.

Bibliothèque Ancely 2 Allée du Velay, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 90 https://bibliotheque.toulouse.fr/bibliotheque-ancely [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 98 90 »}, {« type »: « email », « value »: « ancely-bm@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:ancely-bm@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque ouverte en 1977 sur une surface de 181 m2.Elle rassemble 16 000 documents, 66 magazines et journaux. Tram: ligne T1 et T2 – arrêt Ancely

se poser un moment et partager de belles lectures