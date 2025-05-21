JEFF MILLS JEAN-PHI DARY PRABHU EDOUARD HALLE AUX GRAINS Toulouse

JEFF MILLS JEAN-PHI DARY PRABHU EDOUARD

Tarif : 20 – 20 – 80 EUR

Début : 2026-04-14 20:00:00

fin : 2026-04-14 21:30:00

2026-04-14

Jeff Mills est une légende de la musique, pionnier de la techno. Passionné par des cultures très diverses, il collabore aussi avec des musiciens classiques.

Son album “Tomorrow Comes the Harvest” jongle avec les percussions électroniques et les synthétiseurs. Les claviers de Jean-Phi Dary et les rythmes au tabla virtuose de Prabhu Edouard l’accompagnent dans un voyage sonore aux improvisations envoûtantes. 20 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 09 00

English :

Jeff Mills is a music legend and techno pioneer. Passionate about a wide range of cultures, he also collaborates with classical musicians.

German :

Jeff Mills ist eine Musiklegende und ein Pionier des Techno. Da er sich für die unterschiedlichsten Kulturen begeistert, arbeitet er auch mit klassischen Musikern zusammen.

Italiano :

Jeff Mills è una leggenda della musica e un pioniere della techno. Appassionato di una vasta gamma di culture, collabora anche con musicisti classici.

Espanol :

Jeff Mills es una leyenda de la música y pionero del techno. Apasionado de las culturas más diversas, también colabora con músicos clásicos.

