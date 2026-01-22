JÉRÉMY HABABOU CASINO BARRIERE Toulouse

JÉRÉMY HABABOU

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 34.2 – 34.2 – 38.2 EUR

34.2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse. Un spectacle entre jazz, musique classique et inspiration d’Orient, Jeremy nous invite à vivre une expérience sonore hors du commun.

Sa musique, empreinte d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir.

Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion est reine, et où la musique devient un langage universel. 34.2 .

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a unique musical universe with Jeremy Hababou, pianist and composer with a traveller?s soul. A show that blends jazz, classical music and inspiration from the Orient, Jeremy invites us to enjoy an extraordinary sonic experience.

L’événement JÉRÉMY HABABOU Toulouse a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE