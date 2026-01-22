KHEIR INCH’ALLAH THEATRE SORANO Toulouse

KHEIR INCH’ALLAH

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-15 11:05:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15

C’est l’histoire d’une fille unique de parents marocains, dans les rues de Bruxelles, parmi ses frères . Yousra Dahry nous raconte dans un seule-en-scène autobiographique son syndrome de l’enfant unique

Cet enfant unique qui répond aux attentes en roulant des mécaniques, et obstinément se définit par le collectif. Une vie décortiquée, figurée, incarnée au fil d’une dramaturgie habile, se jouant des clichés. Une vie où la gouaille et la débrouille masquent les failles. La vraie vie, la vie d’une femme, recomposée et questionnée avec panache, humour et sensibilité. 9 .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the story of an only child of Moroccan parents, in the streets of Brussels, among her brothers . Yousra Dahry tells us in a one-woman autobiographical play about her only child syndrome

L’événement KHEIR INCH’ALLAH Toulouse a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE