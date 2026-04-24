Installation de Linux, Médiathèque Empalot, Toulouse

Installation de Linux 11 et 18 juin Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T14:30:00+02:00 – 2026-06-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T14:30:00+02:00 – 2026-06-18T17:00:00+02:00

Besoin de remplacer Windows pour redonner un coup de jeune à son PC ou bien de tout simplement de retrouver une liberté totale dans l’utilisation de son matériel informatique? Le système d’exploitation Linux est fait pour vous. Venez avec votre ordinateur afin de profiter d’une installation et de conseils.

Sur inscription à l’accueil de la médiathèque Empalot ou au 05 36 25 20 80.

Atelier numérique de la Médiathèque Empalot.

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

Venez avec votre ordinateur afin de profiter d’une installation et de conseils. @telier numérique