Les entreprises de Toulouse recrutent Toulouse Toulouse Mardi 9 juin, 17h30 Postuler sur https://job.wiz.bi/8Tqni

Les entreprises de Toulouse recrutent :

Un Job Dating est organisé par obendy® à Toulouse, le mardi 9 juin.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/8Tqni](https://job.wiz.bi/8Tqni)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-09T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-09T20:30:00.000+02:00

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https://job.wiz.bi/8Tqni

Toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne



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