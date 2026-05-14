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Les entreprises de Toulouse recrutent Toulouse Toulouse

Les entreprises de Toulouse recrutent Toulouse Toulouse

Les entreprises de Toulouse recrutent Toulouse Toulouse mardi 9 juin 2026.

Lieu : Toulouse

Adresse : Toulouse

Ville : Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : Postuler sur https://job.wiz.bi/8Tqni

Les entreprises de Toulouse recrutent Toulouse Toulouse Mardi 9 juin, 17h30 Postuler sur https://job.wiz.bi/8Tqni

Les entreprises de Toulouse recrutent :

Un Job Dating est organisé par obendy® à Toulouse, le mardi 9 juin.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/8Tqni](https://job.wiz.bi/8Tqni)
Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-09T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-09T20:30:00.000+02:00

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 https://job.wiz.bi/8Tqni

Toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne


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