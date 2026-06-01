« LE CONTE D’HIVER » DE WILLIAM SHAKESPEARE Mardi 9 juin, 19h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T19:30:00+02:00 – 2026-06-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T19:30:00+02:00 – 2026-06-09T20:30:00+02:00

Mardi 9 juin à 19h30

Vendredi 12 juin à 14h30

Lundi 15 juin à 17h30

Durée : 1 heure 30

Longtemps mise de côté, cette pièce regagne notre attention fin XXe avec la sublime traduction de Bernard-Marie Koltès. On se retrouve avec une pièce multiple, malicieuse, changeante, qui échappe à tout classement. Du baroque pur jus, finalement… Mais un merveilleux terrain de jeu, collectif, enthousiasmant, surprenant, pour la bande d’acteur.ices qui termine son parcours au conservatoire cette année.

Tout commence en Sicile, avec le Roi Léontes, Hermione la reine, et leur ami Polixènes, roi de Bohême, invité chez eux depuis 9 mois… Le reste, je n’en dis rien : laissez-vous porter comme dans un conte dit au coin du feu, l’hiver, pour s’endormir (ou se faire peur ?).

Traduction de Bernard-Marie Koltès (Éditions de Minuit).

Distribution :

Avec :

Antone Arrio

Annabelle Capou

Gabrielle Michiko Fukuhara

Maxime Guimard

Clémentine Le Bars

Antonin Muti

Juliette Simon-Combes

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ Projet collectif des élèves de 3e année du Cycle Spécialisé, accompagnés par Hugues Chabalier théâtre Conservatoire de Toulouse