Professionnels – Co-construction d’une méthode d’analyse devis « Panneaux photovoltaïques » – Atelier, Maison de l’Energie, Toulouse
Professionnels – Co-construction d’une méthode d’analyse devis « Panneaux photovoltaïques » – Atelier, Maison de l’Energie, Toulouse mardi 2 juin 2026.
Professionnels – Co-construction d’une méthode d’analyse devis « Panneaux photovoltaïques » – Atelier Mardi 2 juin, 09h00 Maison de l’Energie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T10:00:00+02:00
Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’
Professionnels – Dans le cadre de la charte d’engagement, Toulouse Métropole Renov’ s’est engagé à mettre à disposition des professionnels une liste des éléments à mentionner sur les devis et à informer de la méthode d’analyse des devis utilisée par le guichet unique dans ses conseils auprès des particuliers ou copropriétés. La méthode d’analyse des devis sur les panneaux photovoltaïque avait été validée en 2025. Nous souhaitons vous la présenter, recueillir vos avis et en discuter afin de pouvoir la réactualiser. Ainsi nous vous proposons un point le mardi 2 juin à 9h00 autour d’un café.
Maison de l’Energie Allée Jacques Chaban-Delmas 31500 TOULOUSE Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/renov/inscription-renov/?idagenda=282 »}] Métro ligne A station Marengo SNCF
A destination des professionnels : Présentation et mise à jour de la méthode d’analyse de devis panneaux photovoltaïques
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