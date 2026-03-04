Photographies L’éveilleuse des tout-petits, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse
Photographies L’éveilleuse des tout-petits, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse mardi 2 juin 2026.
Photographies L’éveilleuse des tout-petits 2 – 27 juin Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Du 2 au 27 juin
Une exposition de photographies qui met en lumière le travail des assistantes maternelles à travers des portraits.
Médiathèque Danièle Damin
Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin
Une exposition de photographies qui met en lumière le travail des assistantes maternelles à travers des portraits.