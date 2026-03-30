MAURICE EN FÊTE HALL 8 SUR L’ÎLE DU RAMIER Toulouse

MAURICE EN FÊTE

HALL 8 SUR L’ÎLE DU RAMIER Allée Fernand Jourdant Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Entre traditions, musique et convivialité, Maurice en Fête est le rendez-vous de tous les passionnés de la culture mauricienne, réunionnaise et malgache !

Au programme de la journée des stands, des activités créatives, ateliers gastronomiques, une exposition photos, épicerie avec de la musique en fond de quoi éveiller tous vos sens !

Et à la nuit tombée place à la fête ! Ambiance survoltée avec musique et danse de Séga en live avec le chanteur mauricien Aubin, suivies de DJ set pour faire vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit !

Retrouvez le programme complet sur le site internet . .

HALL 8 SUR L’ÎLE DU RAMIER Allée Fernand Jourdant Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie mautoulouse@gmail.com

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English :

With its blend of tradition, music and conviviality, Maurice en Fête is the place to be for all fans of Mauritian, Reunionese and Madagascan culture!

L’événement MAURICE EN FÊTE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE