MAURICE EN FÊTE HALL 8 SUR L’ÎLE DU RAMIER Toulouse
MAURICE EN FÊTE HALL 8 SUR L’ÎLE DU RAMIER Toulouse samedi 16 mai 2026.
MAURICE EN FÊTE
HALL 8 SUR L’ÎLE DU RAMIER Allée Fernand Jourdant Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Entre traditions, musique et convivialité, Maurice en Fête est le rendez-vous de tous les passionnés de la culture mauricienne, réunionnaise et malgache !
Au programme de la journée des stands, des activités créatives, ateliers gastronomiques, une exposition photos, épicerie avec de la musique en fond de quoi éveiller tous vos sens !
Et à la nuit tombée place à la fête ! Ambiance survoltée avec musique et danse de Séga en live avec le chanteur mauricien Aubin, suivies de DJ set pour faire vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit !
Retrouvez le programme complet sur le site internet . .
HALL 8 SUR L’ÎLE DU RAMIER Allée Fernand Jourdant Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie mautoulouse@gmail.com
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English :
With its blend of tradition, music and conviviality, Maurice en Fête is the place to be for all fans of Mauritian, Reunionese and Madagascan culture!
L’événement MAURICE EN FÊTE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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