FEU LE LIVRE ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse

Toulouse

FEU LE LIVRE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE 11 Boulevard Bernard Griffoul Dorval Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-05-14 19:15:00

Date(s) :

2026-05-14

Un spectacle contre la censure

Spectacle hybride entre lectures engageantes, conférence gesticulée et stand up, Feu le livre aborde la question de la censure et de ses dangers. Le spectacle propose une histoire théâtralisée de la censure et s’appuie sur des extraits de textes d’œuvres soumises à la censure tout en expliquant de manière ludique ses mécaniques à la lumière de l’actualité.

Interprètes Aurélien Zolli et Pierre E. Guérinet

Sur réservation obligatoire. .

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE 11 Boulevard Bernard Griffoul Dorval Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 00 archives.action.culturelle@cd31.fr

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English :

A show against censorship

L’événement FEU LE LIVRE Toulouse a été mis à jour le 2026-02-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE