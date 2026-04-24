9e édition Festival L’histoire à venir, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

9e édition Festival L’histoire à venir 14 mai – 14 juin Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Du 14 au 17 mai

Le festival d’histoire interdisciplinaire (sciences, arts, livres) propose cette année une programmation brûlante autour de la thématique Feux.

Plus d’informations sur lhistoireavenir.eu

Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://lhistoireavenir.eu »}]

autour de la thématique Feux.