9e édition Festival L’histoire à venir, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
9e édition Festival L’histoire à venir, Médiathèque José Cabanis, Toulouse jeudi 14 mai 2026.
9e édition Festival L’histoire à venir 14 mai – 14 juin Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
Du 14 au 17 mai
Le festival d’histoire interdisciplinaire (sciences, arts, livres) propose cette année une programmation brûlante autour de la thématique Feux.
Plus d’informations sur lhistoireavenir.eu
Bibliothèque d’étude et du patrimoine
Médiathèque José Cabanis
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://lhistoireavenir.eu »}]
autour de la thématique Feux.
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