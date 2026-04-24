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9e édition Festival L’histoire à venir, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

9e édition Festival L’histoire à venir, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

9e édition Festival L’histoire à venir, Médiathèque José Cabanis, Toulouse jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Médiathèque José Cabanis

Adresse : 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Ville : 31506 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

9e édition Festival L’histoire à venir 14 mai – 14 juin Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T14:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Du 14 au 17 mai
Le festival d’histoire interdisciplinaire (sciences, arts, livres) propose cette année une programmation brûlante autour de la thématique Feux.
Plus d’informations sur lhistoireavenir.eu
Bibliothèque d’étude et du patrimoine
Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://lhistoireavenir.eu »}]
autour de la thématique Feux.

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