3X3 PORT VIGUERIE Place Lange Toulouse

Toulouse

3X3 PORT VIGUERIE

Place Lange PORT VIGUERIE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

Rendez-vous sur les bords de Garonne pour l’événement incontournable du basket urbain à Toulouse !

Organisé par le Comité de Basket 31, cet événement rassemble les meilleures équipes venant de toute l’Occitanie et régions voisines, dans une ambiance unique où le sport se mélange à la culture urbaine. Du sport, du son, du show ! Pendant 3 jours, plongez dans l’univers du basket 3×3 avec des matchs spectaculaires, une programmation musicale variée (House, musique urbaine, live music) et des animations interactives comme des graffeurs en action. Un espace chill et restauration ainsi qu’un village partenaires sont également présents.

Une qualification clé pour le Circuit Open de France 3×3 Le Circuit 3×3 France est la référence nationale du basket 3×3, rassemblant les meilleures équipes à travers plusieurs étapes qualificatives menant à l’Open de France. Le 3×3 Port Viguerie 2025 marque la première étape qualificative officielle de ce circuit, offrant aux équipes l’opportunité de commencer leur parcours vers la grande finale, accumulant des points décisifs en direction de l’Open de France. .

Place Lange PORT VIGUERIE Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Join us on the banks of the Garonne for Toulouse’s must-see urban basketball event!

L’événement 3X3 PORT VIGUERIE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE