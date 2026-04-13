Brasserie Caporal, Brasserie Caporal, Toulouse

Brasserie Caporal 1 – 5 juin Brasserie Caporal Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fondée par cinq amis, la brasserie valorise un savoir-faire minutieux, où chaque détail compte. Afin de vous dévoiler ses gestes et son histoire, l’équipe vous convier lors de visites immersives pour découvrir ses méthodes de fabrication et partager sa vision engagée de la filière brassicole française !

Nous accueillons par groupe de minimum 10 personnes.

La visite de notre site se décompose comme suit:

– genèse de l’histoire de la Brasserie, et les valeurs portées par la Brasserie Caporal

– visite de notre laboratoire où toutes nos recettes permanentes et éphémères sont élaborées

– visite du site de production et du site de conditionnement

– dégustation de la gamme Caporal

– boutique

Brasserie Caporal 17 rue du Général Lionel de Marmier 31300 Toulouse Toulouse 31300 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 64 14 31 »}]

En 2024, 5 de nos 7 bières ont été récompensées au Concours International de Lyon de la médaille d’Or et d’Argent; et en 2025, nous avons obtenu la médaille d’Or au Concours Général Agricole.

DR