SUPER QUIZ COUVENT DES JACOBINS Toulouse

COUVENT DES JACOBINS 69 Rue Pargaminières Toulouse Haute-Garonne

2026-05-15 11:30:00

2026-05-15 12:50:00

2026-05-15

Un jeu par équipes, buzzers en main et questions variées, pour s’affronter dans un esprit à la fois ludique et compétitif tout cela est possible au Couvent des Jacobins !

Dans l’écrin historique de la salle capitulaire du Couvent des Jacobins de Toulouse, les visiteurs sont invités à constituer des équipes pour s’affronter autour d’un quiz interactif. Quatre buzzers permettent de répondre à des questions, directes ou à choix multiples, adaptées à l’âge et au profil du public. Cette expérience ludique offre l’occasion de tester ses connaissances, de se plonger dans l’histoire du couvent du XIIIᵉ au XXᵉ siècle et de réinterroger certaines idées reçues. Suivez votre score en temps réel ! Rapidité, réflexion et esprit d’équipe se combinent pour faire de ce moment un temps de découverte à la fois amusant et enrichissant dans un cadre exceptionnel.

– À partir de 8 ans .

A team game, with buzzers in hand and a variety of questions, to challenge each other in a spirit of both fun and competition: all this is possible at the Couvent des Jacobins!

