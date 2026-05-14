NOCTURNE DE TROT SOIRÉE IBÉRIQUE HIPPODROME DE TOULOUSE Toulouse

Toulouse

NOCTURNE DE TROT SOIRÉE IBÉRIQUE

HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des courses Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Courses, flamenco et gourmandises ibériques vivez une soirée unique et festive à l’Hippodrome de Toulouse !

Cap sur l’Espagne et le Portugal pour une soirée de rentrée haute en couleurs ! Une succession de 8 courses, des spectacles de flamenco et des saveurs méditerranéennes vous attendent pour cette rentrée pas comme les autres.

Dès l’ouverture des portes à 17h, plongez dans une atmosphère chaleureuse et dépaysante. Et pour bien commencer la soirée, des éventails sont offerts aux premiers arrivants un souvenir coloré pour rester dans l’ambiance tout au long de l’événement !

À partir de 18h, les courses de trot s’enchaînent toutes les 30 minutes, promettant un spectacle rythmé jusqu’à 22h. Les meilleurs trotteurs et drivers s’affrontent sur la piste pour le plus grand plaisir des passionnés comme des curieux. Entre chaque course, la danseuse Lola Navarro et ses musiciens offrent des prestations de flamenco envoûtantes ! Dans les jardins, savourez la paëlla géante du Traiteur Ambulant et les spécialités portugaises du foodtruck Alegria Lusitana. Un véritable festival de saveurs ibériques vous attend ! Le bar rond, la cafétéria, ainsi que le restaurant panoramique avec vue sur la piste sont également ouverts pour satisfaire toutes les envies. 4 .

HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des courses Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Racing, flamenco and Iberian delicacies: enjoy a unique and festive evening at the Toulouse Hippodrome!

L’événement NOCTURNE DE TROT SOIRÉE IBÉRIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE