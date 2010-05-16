Lectures dansées, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse

Lectures dansées Samedi 16 mai, 10h00 Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T10:30:00+02:00

Samedi 16 mai – 10h

Un rendez-vous festif proposé par les bibliothécaires pour se trémousser en musique tout en écoutant des histoires.

Médiathèque Saint-Exupéry

Durée : 30 min – Pour les 0-3 ans

Sur inscription au 05 36 25 20 01 ou 02 et par mail à saintexupery@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 02 »}, {« type »: « email », « value »: « saintexupery@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:saintexupery@mairie-toulouse.fr »}]

Pour les 0-3 ans