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LA BOUM À PAILLETTES LE METRONUM Toulouse

LA BOUM À PAILLETTES LE METRONUM Toulouse dimanche 31 mai 2026.

Lieu : LE METRONUM

Adresse : 2 Rond-Point Madame de Mondonville

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Toulouse

LA BOUM À PAILLETTES

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

En attendant Rio Loco, venez vous amuser en famille au Metronum !
Au programme, une après-midi rempli de paillettes vous attends avec le duo de DJ Plumes et Paillettes.

N’oubliez pas vos plus beaux costumes et habits de lumières pour l’occasion ! 5  .

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 26 38 43  contact@lemetronum.fr

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English :

While you’re waiting for Rio Loco, bring the whole family to the Metronum!

L’événement LA BOUM À PAILLETTES Toulouse a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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