LA BOUM À PAILLETTES LE METRONUM Toulouse
LA BOUM À PAILLETTES LE METRONUM Toulouse dimanche 31 mai 2026.
Toulouse
LA BOUM À PAILLETTES
LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
En attendant Rio Loco, venez vous amuser en famille au Metronum !
Au programme, une après-midi rempli de paillettes vous attends avec le duo de DJ Plumes et Paillettes.
N’oubliez pas vos plus beaux costumes et habits de lumières pour l’occasion ! 5 .
LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 26 38 43 contact@lemetronum.fr
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English :
While you’re waiting for Rio Loco, bring the whole family to the Metronum!
L’événement LA BOUM À PAILLETTES Toulouse a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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