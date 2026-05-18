LA BOUM À PAILLETTES LE METRONUM Toulouse

Toulouse

LA BOUM À PAILLETTES

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

En attendant Rio Loco, venez vous amuser en famille au Metronum !

Au programme, une après-midi rempli de paillettes vous attends avec le duo de DJ Plumes et Paillettes.

N’oubliez pas vos plus beaux costumes et habits de lumières pour l’occasion ! 5 .

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 26 38 43 contact@lemetronum.fr

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English :

While you’re waiting for Rio Loco, bring the whole family to the Metronum!

L’événement LA BOUM À PAILLETTES Toulouse a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE